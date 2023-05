Fußball Die Serie des FSV Jägersburg hält

Am Samstag waren dem Rasenplatz im Alois-Omlor-Sportpark die Spuren der umkämpften 90 Minuten deutlich anzusehen. Mit 1:1 (0:1) hatte sich Gastgeber FSV Jägersburg vor knapp 120 Zuschauern in der Abstiegsrunde der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar vom Tabellenzweiten TSG Pfeddersheim getrennt. Für den FSV war es das sechste Spiel in Serie ohne Niederlage. Das letzte Mal hatten die Jägersburger beim mit 2:5 verlorenen Hinspiel in Pfeddersheim als Verlierer den Platz verlassen. Die Mannschaft von Trainer Christian Frank gastiert nun am Samstag um 16 Uhr bei den SF Eisbachtal. Anschließend geht es noch daheim gegen den SV Waldalgesheim, zur SG Mülheim-Kärlich und zuhause gegen den Ahrweiler BC.