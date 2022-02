Fußball-Oberliga : Der Spitzenreiter schlägt spät zurück

Alle Augen auf den Ball: Der Wormser Jean-Yves Mvoto Owono (links) und der Jägersburger Tim Klotsch haben das Objekt der Begierde beim Kopfballduell fest im Blick. Foto: Kleer/FNS Foto: Fabian Kleer

Jägersburg Kellerkind FSV Jägersburg hat Tabellenführer Wormatia Worms am Samstag in der Fußball-Oberliga am Rande einer Niederlage, muss sich am Ende trotz seiner besten Saisonleistung aber mit einem Remis begnügen. Leichter werden die Aufgaben für den FSV nicht. Am Samstag geht es zum Tabellenzweiten Ludwigshafen.