FSV Jägersburg Die Oberliga ist das Ziel des FSV Jägersburg

Fußball-Saarlandligist FSV Jägersburg will nach dem dritten Platz in der vergangenen Saison in der anstehenden Runde ganz oben stehen. „Rang drei war ordentlich, aber wir hätten natürlich gerne Platz eins oder zwei belegt“, sagt Trainer Christian Frank. Meister FV Eppelborn ist in die Oberliga aufgestiegen. Vizemeister FC Hertha Wiesbach scheiterte in der Aufstiegsrelegation. Frank erklärt, warum es für seine Mannschaft nicht zu mehr reichte: „Letztlich haben vor allem Fehler im gesamten Defensivverhalten sowie mangelnde Chancenverwertung ein besseres Abschneiden verhindert.“