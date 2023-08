Fußball-Saarlandliga Von der 3. Liga zum Kapitän des FSV Jägersburg – die Karriere von Salif Cissé

Jägersburg · Salif Cissé hat in seiner Karriere viel von Fußball-Deutschland gesehen. Mit der SV Elversberg spielte er in der 3. Liga, mit dem FK Pirmasens, Saar 05 Saarbrücken sowie der SVE in der Regionalliga. Nach seinem Wechsel zum FSV Jägersburg ist der 29-Jährige nun in der Saarlandliga gelandet.

26.08.2023, 12:00 Uhr

Salif Cissé (vorne) war zwischen 2016 und 2023 für den FK Pirmasens 146 Mal in der Regionalliga sowie 46 Mal in der Oberliga am Ball. Nach seinem Wechsel zum FSV Jägersburg ist er mit seinem neuen Club aus der Oberliga in die Saarlandliga abgestiegen – und dort nun Tabellenführer. Foto: imago images/Kessler-Sportfotografie/imago sport

Von Stefan Holzhauser

Ein Spitzenspiel als Kirmesspiel in Jägersburg: Der Spitzenreiter der Fußball-Saarlandliga erwartet an diesem Sonntag um 15 Uhr den auf Rang vier platzierten TuS Herrensohr. Oberliga-Absteiger FSV Jägersburg ist als einzige Mannschaft der Liga ungeschlagen und bringt es nach den ersten fünf Partien auf 13 Punkte. Mit drei Zählern weniger auf dem Konto folgen die Herrensohrer.