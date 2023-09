Fußball Der ehemalige Kapitän kehrt zurück

Eigentlich treffen immer noch gefühlt zwei Oberliga-Mannschaften aufeinander. Allerdings sind sowohl der FSV Jägersburg als auch der FC Hertha Wiesbach nach der vergangenen Saison in die Fußball-Saarlandliga abgestiegen. Dort kommt es nun zum Aufeinandertreffen der beiden langjährigen Oberligisten. Anstoß in Jägersburg ist an diesem Samstag um 15.30 Uhr.