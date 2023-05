Ranghoher Polizist aus Homburg geht in Ruhestand Ranghoher Polizist verabschiedet sich

Es kommt nicht oft vor, dass einer in seiner Karriere als Polizist gleich bei drei Organisationen seine Spuren hinterlässt. Peter Fuchs ist das gelungen. Wenn er mit Ablauf dieses Monats in den Ruhestand geht, hat er in seinen mehr als 40 Berufsjahren im früheren Bundesgrenzschutz, dem Nachfolger Bundespolizei und der saarländischen Landespolizei gedient. Dort war er zuletzt im Rang eines Leitenden Polizeidirektors quasi Nummer drei in der Hierarchie und als Leiter der Direktion 1 des Landespolizeipräsidiums (Gefahrenabwehr/Einsatz) verantwortlich für den Einsatz der uniformierten Polizei und Sondereinheiten wie Spezialeinsatzkommando und Mobilem Einsatzkommando.