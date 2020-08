Vanessa Di Pasquale aus Homburg : Homburgs Gesicht für das Handwerk

Homburg Das Deutsche Handwerk sucht seine schönsten Gesichter. An dem bundesweiten Casting beteiligen sich sechs Saarländerinnen, Männer haben sich aus dem Saarland keine gemeldet. Die Wettbewerbsteilnehmerinnen wollen für das Handwerk als Beruf werben, wir haben sie bei ihrer Arbeit in ihren Betrieben besucht.

Bei Vanessa Di Pasquale (28) aus Homburg kam der Corona-Lockdown mitten in die Existenzgründung: „Ich hatte gerade meine Gewerbeanmeldung im März gemacht, da durfte ich den neuen Salon in Homburg wieder schließen“, sagt die Mutter zweier Kinder, die sich im Anbau ihres Wohnhauses einen kleinen, aber gemütlichen und modernen Salon eingerichtet hat. Vor der Tür sitzen ihre beiden Jungs im Planschbecken, Familie und Beruf gehen hier gut zusammen. Die Friseurmeisterin, die aus Wellesweiler stammt und von der Schule weg in den Friseurberuf drängte, will durchstarten: „Ich machte direkt nach der Ausbildung meinen Meisterbrief, denn ich wollte mich auf einem Kreuzfahrtschiff bewerben. Dann kamen die Kinder und alles lief anders“, sagt sie. Jetzt habe sie den Schritt in die Selbständigkeit gerade gewagt, da sei die Gesundheitskrise gekommen: „Ich habe die Corona-Hilfen bekommen, die haben mir sehr geholfen“, sagt sie. Als Kleinstunternehmerin, als Solo-Selbständige, sieht sie sich gut unterstützt.