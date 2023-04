Vortragsreihe in der Arbeitskammer in Kirkel Nicaragua und der faire Handel

Es sind ja nicht nur Vorträge, die da in der Reihe der Freunde des Abenteuermuseums in Kooperation mit der Arbeitskammer zu hören sind. Im Bildungszentrum in Kirkel-Neuhäusel reist das Publikum quasi in ferne Länder, erlebt deren faszinierende Landschaften, die Kultur und nähert sich den Menschen, die dort leben, daher auch der Name der Reihe „Fremde Länder, Kulturen und Menschen“.