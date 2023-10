Freunde des Abenteuermuseums Faszinierende Bilderreise durch Europa

Kirkel · Die Freunde des Abenteuermuseums beenden ihre Sommerpause und bieten neuen Vortrag im Bildungszentrum in Kirkel an. Diesmal nehmen drei Marpinger Fotografen das Publikum mit auf eine Europareise in Bildern.

10.10.2023, 05:00 Uhr

Im Bildungszentrum in Kirkel geht es diesmal auf Europareise. Hier ein Blick in die Dolomiten. Foto: Mütterthies

Es dürfte dem Weltenbummler Heinz Rox Schulz vermutlich gefallen haben: In seinem Sinn machen sich immer wieder Menschen auf die Reise, lassen sich ein auf fremde Kulturen, andere Landschaften. Für Völkerfreundschaft und Verständigung hat er sich zeit seines Lebens eingesetzt.