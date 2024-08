Vortragsreihe der Freunde des Abenteuermuseums Auf den Spuren des Wikingerkönigs: Der unbekannte Bruder des Jakobswegs

Der Jakobsweg ist vielen als große Pilgerstraße ein Begriff. Spätestens seit der Komiker Hape Kerkeling seine Erfahrungen vor Jahren in einem Buch herausbrachte, haben noch mehr Menschen ihre Begeisterung für die Wege mit dem Muschelsymbol für sich entdeckt, die letztlich das angebliche Grab des Apostels Jakobus in Santiago de Compostela in Spanien zum Ziel haben.