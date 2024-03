Freunde des Abenteuermuseums Einblicke ins faszinierende Ladakh

Nun hat Lama Samten eben den Besuchern seine Heimat gezeigt. Die Reise führte diese zu den schönsten Orten und Regionen der Gebirgslandschaft und eröffnete den Teilnehmern Möglichkeiten, Land und Leute kennenzulernen, die vielen anderen Besuchern in dieser Weise versagt blieben. Sie waren eingeladen bei einer Verbrennungszeremonie eines hohen Lamas, konnten an Klosterfesten teilnehmen oder auch ins abgelegene Aryan Valley fahren, das berühmt sei für sein reiches künstlerisches und kulturelles Erbe. Das Tal sei die Heimat einer einzigartigen Gemeinschaft, von der angenommen wird, dass sie direkte Nachkommen der Indoarier sind, die sich vor Jahrhunderten in dieser abgelegenen Region niedergelassen haben und die Einwanderung auf Alexander des Großen zurückgehen soll. Ihre ausgeprägten künstlerischen Traditionen und Rituale wurden über Generationen hinweg streng bewahrt. Ferner schloss sich eine Fahrt über den höchsten befahrbaren Pass der Welt, den über 5300 Meter hohen Khardung La ins Nubra Valley an.