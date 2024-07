Homburg Regenbögen, bunte Schriftzüge und ein Haus auf Säulen

„Großes entsteht immer im Kleinen“: Dieser Satz leuchtet seit Kurzem in einem knalligen Rot, Blau und Orange an der Wand der Unterführung zum Stadtpark Homburg. An einem Projekttag haben 34 junge Freiwillige – darunter Bundesfreiwilligendienstleitende sowie Teilnehmer, die ein Freiwilliges Soziales Jahr absolvieren – rund 40 Quadratmeter Wand gestaltet. Damit wollen sie auch auf die Diskussion über die geplanten Kürzung der Haushaltsmittel für Freiwilligendienste aufmerksam machen.