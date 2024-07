Kunst unter freiem Himmel in Homburg Freiluftgalerie zwischen den Alleen

Die Grünfläche zwischen Oberer und Unterer Allee in Homburg, in Höhe des früheren Kioskes, es ist Samstag, kurz vor 14 Uhr: Die jungen Künstlerinnen und Künstler der Premiereveranstaltung „Kulturallee“ legen letzte Hand an das, was sie über den Nachmittag bis in den Abend hinein zeigen wollen. An Bauzäunen, bereitgestellt vom Baubetriebshof der Stadt, wird Zentimeter für Zentimeter um Symmetrien, inhaltliche Bezüge und den visuellen Gesamteindruck gerungen. Welches Bild kommt wohin, welches Bild wirkt da oder dort im Gesamtkontext am eindrücklichsten. Tatsächlich ist die Freiluftgalerie als Kernstück der „Kulturallee“ keine wirklich zusammenhängende Ausstellung. Vielmehr präsentiert sie sich im Grün als Abfolge von Einzelausstellungen – jeder Künstler und jede Künstlerin mit dem eigenen Platz, dem eigenen Bauzaun, der eigenen Aussage.