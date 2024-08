Nach dem Schock gibt es erste Warnung: Schaden nicht so schlimm als zunächst befürchtet Freiheitsbrunnen am Rondell durch Lkw beschädigt

Homburg · Er gilt als eines der prägenden Wahrzeichen der Homburger Innenstadt, nun hat der im Jahr 1992 errichtete Freiheitsbrunnen am Rondell in der Eisenbahnstraße einigen Schaden genommen: Beim Anliefern von Waren riss am Donnerstagmorgen ein Lkw einen Teil des Brunnenensembles ab.

01.08.2024 , 17:00 Uhr

Ein Lkw-Fahrer sorgte beim Anliefern am Donnerstagmorgen dafür, dass der Homburger Freiheitsbrunnen in Teilen massiv beschädigt wurde. Foto: Thorsten Wolf

Von Thorsten Wolf