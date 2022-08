FWG zum Zunderbaum in Homburg : FWG kritisiert geplante Ampel am Zunderbaum

Wie wird das Areal auf dem Zunderbaum nach der Rodung an die B 423 angeschlossen? Bei der Antwort auf diese Frage scheiden sich die Geister. Foto: Thorsten Wolf

Homburg Die Autobahn-Anschlussstelle in Homburg zur A 6 ist fertiggestellt. Die Fahrzeuge rollen über die Drei-Ohren-Variante. Allerdings steht neuer Ärger ins Haus. Denn der gewonnene Verkehrsfluss durch die neue Anbindung könnte bald wieder Geschichte sein.

Denn am Zunderbaum, unweit der Autobahnauf- und -abfahrt, soll sich das Logistikunternehmen Fiege mit seiner großen Lkw-Flotte niederlassen. Um die Verkehrsanbindung der Firma, also die Zufahrt auf die B 423, zu gewährleisten, denkt das Land nun an eine Ampelschaltung auf der B 423. Wegen dieser Idee gab es einen lautstarken Aufschrei in der Öffentlichkeit (wir berichteten mehrfach) mitsamt Befürchtung, dass damit der aktuell fließende Verkehr passé ist. Nun meldet sich auch die Stadtratsfraktion der Freien Wähler-Gemeinschaft (FWG) zu diesem Thema zu Wort.

„Mario Barth wartet sehnsüchtig darauf, über diesen Schildbürgerstreich zu berichten“, heißt es in der Stellungnahme von Axel Umlcke. Hintergund: In der Satiresendung Barths kam Homburg schon einmal vor: wegen der Detektivaffäre rund um den Bauhof und die Gerichtsprozesse gegen die beiden Verwaltungschefs, Karlheinz Schöner (CDU) und Rüdiger Schneidewind (SPD). Und Homburg kam darin nicht nur vor, sondern – wie man sich denken kann – ganz schlecht weg, beziehungsweise die Politik der beiden Ex-Rathauschefs. Ulmcke zum Zunderbaum weiter: „Die lästige Ampel endlich für viel Geld abgeschafft, soll sie nun wieder in Gang kommen. Der uralte Vorschlag der FWG, vor die Auffahrten einen großen Verkehrskreisel statt der drei Ohren zu etablieren, wurde nie ernsthaft diskutiert. Dabei wäre Reiskirchen immer noch angebunden, und Fiege könnte ebenfalls in alle Himmelsrichtungen fahren.“ Das FWG-Mitglied weiter: „Wenn das stimmt, dass ein Hauptkunde Fieges in Zweibrücken sitzt, kann man absehen, wo diese Lkw künftig fahren werden – auf der B 423 durch die Stadt nämlich.“ In diesem Zusammenhang kritisiert die FWG die politische Entscheidung pro „Drei-Ohren“-Anschluss noch einmal.

