Beruf zwischen Trauer und Glückseligkeit Freie Rednerin verrät: „Es wird nirgendwo so viel gelogen wie auf Hochzeiten und Beerdigungen“

Der Terminkalender von Julia Ruffing ist voll. Am Nachmittag hat sie ein Trauergespräch, am Abend formuliert sie den ersten Entwurf für eine Hochzeit. Tags darauf geht es zum ersten Vorgespräch mit einem Brautpaar, das sich auf einem Schloss das Ja-Wort geben möchte. So und so ähnlich sieht der Alltag der 41-Jährigen mittlerweile aus. Ihren Job im Marketing hat sie bereits etwas heruntergefahren, doch auch diese Arbeit steht noch täglich auf ihrer Liste. Zeit für Anrufe und Planung bleibt meist nur zwischen den Terminen.