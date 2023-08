Energiekrise und wechseltes Wetter Freibädern fehlt beständig gutes Wetter

Mit Getöse in den Zwei-Röhren-Kanal, einige Schleifen und Kurven nach unten und dann im flachen Wasser ausbremsen. Die Wettkampfrutsche im St. Ingberter „Blau“ mit Disko-Licht und Zeitmessung ist die jüngste Attraktion im Freibad. Zur Eröffnung Ende Juni waren es vor allem junge Menschen des DLRG, die das Einrutschen übernommen haben. Denn obwohl es an dem Tag warm war, fanden sich nur wenige Besucher ein. Bäder-Leiter Dirk Burger sagte mit einem Achselzucken: „Wenn ein paar Wolken am Himmel sind, kommen nicht viele“.