Polizei sucht Hundehalter : Frau wurde in Kirrberg von einem Hund angefallen

Symbolfoto: Fabian Strauch/dpa Foto: dpa/Fabian Strauch

Kirrberg Die Homburger Polizei fahndet nach einem Hundehalter, dessen Vierbeiner am späten Sonntagabend in Kirrberg eine Frau angefallen hatten. Der Vorfall ereignete sich gegen 23.50 Uhr, als die 28-jährige Frau zu einem Spaziergang in der Ortsmitte unterwegs war.

Sie wurde von dem freilaufenden Hund, einer schwarzen deutschen Dogge, gebissen, wurde dabei verletzt und musste medizinisch versorgt werden, wie die Polizei weiter mitteilt. Der Halter des Tieres konnte vor Ort nicht festgestellt werden.