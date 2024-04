Heimatgeschichtliches aus der Saarpfalz Französische Lehnwörter in der Mundart

Es gab Zeiten, in denen landauf, landab der „Bottschamber“ ebenso unverzichtbar zum Inventar des Schlafzimmers gehörte wie das „Wäschlafoor“. In Limbach ließ man alles stehen und liegen, um zuzusehen und zu staunen, wenn die schmucken „Schwolleschäh“ aus Zweibrücken anrückten, um auf dem Bliesbergerhof ihr Manöver abzuhalten. Da hörten sogar die Kinder am Straßenrand mit ihrem „Dennee-Wublee“-Spiel auf und staunten über prächtige Pferde und die schnatzen Uniformen. „Sakranundidje“ gehörte noch zu den feineren Flüchen, die ohne jedwede Zurückhaltung ausgestoßen wurden, wenn etwas schiefging, man sich zum Beispiel mit dem Hammer auf den Daumen schlug. Und so mancher Bewohner von Ommersheim kehrt noch heute so unaufgeregt wie regelmäßig samstags die „Kullang“ und seine „Powej“.