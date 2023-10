Mitgliederversammlung SPD Saarpfalz Frank John will nächster Landrat werden

Seit Donnerstagabend ist amtlich, was eigentlich schon lange klar war: Nachdem ihn schon der erweiterte Kreisvorstand der saarpfälzischen SPD im Juli diesen Jahres einstimmig nominiert hatte, wählte eine Mitgliedervollversammlung im Erbacher Thomas-Morus-Haus Frank John ohne Gegenkandidaten nun auch ganz offiziell zum SPD-Kandidaten für die Landratswahl im kommenden Jahr. Bei 134 in geheimer Wahl abgegebenen Stimmen fehlte John, aktuell in seiner zweiten Amtszeit Kirkeler Bürgermeister, nur ein einziges „Ja“ zum 100-Prozent-Votum. Man hatte aber nach Bekanntgabe des Ergebnisses durch die Kreisvorsitzende Christine Streichert-Clivot und einem minutenlangem Applaus nicht den Eindruck, als sei das an diesem Abend ein Wermutstropfen. Kein Wunder, bedeutete Johns Wahlergebnis rechnerisch eine Zustimmung von 99,25 Prozent. Dementsprechend gelöst und freudig zeigte sich der Kandidat: „Vielen, vielen Dank für das großartige, überwältigende Vertrauen, das ihr in mich setzt. Ich werde euch nicht enttäuschen. Ich nehme die Wahl an. Und damit wir gewinnen, und davon bin ich fest überzeugt, brauche ich euch alle. Das war jetzt ein wunderbarer, super, klasse Auftakt. Wir wuppen das!“