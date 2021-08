Amaterfußball : Rothfuchs nimmt das halbe Dutzend in Angriff

Altstadt Der Trainer des SV Altstadt steht bei dem Fußball-Bezirksligisten vor seiner sechsten Saison. Sonntag Auftakt gegen Rentrisch.

Er ist ein Dauerbrenner: Trainer Frank Rothfuchs geht beim Fußball-Bezirksligisten SV Altstadt in seine sechste Saison. Der 47-Jährige hat seinen Vertrag beim SVA vor der anstehenden Runde um zwei weitere Jahre verlängert. „Als der Verein gefragt hat, ob wir gleich um zwei Spielzeiten verlängern sollen, musste ich nicht lange überlegen. Ich fühle mich in Altstadt wohl. In den vergangenen Jahren ist auch mal das eine oder andere Angebot eines höherklassigen Vereins eingetrudelt, aber in Altstadt passt es für mich am besten. Ich bin beruflich stark eingespannt und kann hier alles am besten kombinieren. Die Trainingsbedingungen sind gut, das Umfeld engagiert. Und natürlich habe ich hier auch tolle Erfolge feiern dürfen“, sagt Rothfuchs, der damit vor allem das „Altstadter Pokalmärchen“ in der Saison 2018/19 meint. Damals erreichte der Bezirksligist überraschend das Viertelfinale, und unterlag dort nur knapp dem Saarlandligisten Borussia Neunkirchen mit 2:3.