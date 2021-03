Ab 1. August neuer Geschäftsführer : Frank Barbian wechselt zu den Stadtwerken Homburg

Homburg Frank Barbian wechselt ab 1. August 2021 als neuer Geschäftsführer zu den Stadtwerken Homburg. Wie das Versorgungsunternehmen weiter mitteilt, folgt er dort auf Frank Burau und Jörg Fritz als Alleingeschäftsführer.

Der 50-jährige Diplom-Kaufmann Barbian arbeitet seit 2009 für die Enovos Deutschland SE – als Leiter Beteiligungen berät und betreut er die Beteiligungsgesellschaften des Unternehmens und nimmt diverse Aufsichtsmandate wahr. Zudem war er in Personalunion fünf Jahre kaufmännischer Geschäftsführer der Stadtwerke Sulzbach/Saar GmbH. Derzeit lenkt er als kaufmännischer Geschäftsführer zusätzlich die Geschäfte der Stadtwerke Völklingen Vertrieb GmbH.

Die Gesellschaftervertreter der Kreis- und Universitätsstadt Homburg, der Thüga AG und Enovos Deutschland SE sind sich einig: Hier konnten sie mit dem gebürtigen Saarländer einen Fachmann mit langjähriger Erfahrung in der Führung und Beratung von kommunalen Versorgern sowie ausgewiesener Expertise in der Energiewirtschaft für die Geschäftsführung der Stadtwerke Homburg gewinnen, so die Stadtwerke abschließend.