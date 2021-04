Inforeihe des Vereins Miteinander gegen Krebs : Auch bei einer Krebserkrankung sollte man sich impfen lassen

Info

Foto: ÄK Saar/Carsten Simon /ÄK Saar

Die aktuelle Fassung der Verordnung zur Covid19-Schutzimpfung sieht folgende Priorisierung für Krebspatienten vor (Quelle: Deutsche Krebshilfe). Anspruch auf eine Impfung in der zweiten Impfgruppe (hohe Priorität) haben Krebspatienten, deren Krebs „behandlungsbedürftig“ ist. Anspruch auf eine Impfung in der dritten Impfgruppe (erhöhte Priorität) haben Menschen mit behandlungsfreien, in Remission befindlichen Krebserkrankungen. Der Schutz einer Covid-19-Impfung kann bei immunsupprimierten Patienten geringer sein.

Informationen für Krebspatienten zum Coronavirus findet man auf der Seite der Krebshilfe unter dem Punkt Blog.

www.krebshilfe.de