Ausstellung : Fotoausstellung von Hartmut Petrus

Der bekannte Homburger Fotograf Hartmut Petrus stellt derzeit eine Auswahl seiner Werke in der chirurgischen Ambulanz im Gebäude 57 in der Kirrberger Straße in Homburg aus. Der Titel der Schau lautet „Ansichtssachen“, wie es in der Pressemitteilung heißt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red

Die Fotografien sind in der chirurgischen Ambulanz bis einschließlich 7. April zu sehen. Hartmut Petrus hat sich durch regelmäßige Ausstellungen in Homburg inzwischen einen Namen gemacht.