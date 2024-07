Ausstellung an der Waldbühne Homburg Fotoausstellung am verwunschenen Ort in Homburg

Wer vom Ende der Kraeplinstraße Richtung Waldbühne geht, der stößt irgendwann auf ein großes Metalltor – es steht mitten auf dem Weg, so als ob jemand es vergessen hätte. Es ist kein wirkliches Hindernis, wer weiter möchte, läuft einfach an einer der Seiten vorbei, und landet dann kurz später am Bühnenrund. Die Stufen sind überwuchert, überall sprießt Grün, aber es ist immer noch gut zu erkennen, was hier einmal war: ein Ort, an dem Konzerte gespielt, Theaterstücke aufgeführt, Kinofilme gezeigt wurden – heute wirkt er verlassen-verloren, ein „Lost place“.