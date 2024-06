Am 23. Juni Forster und Conigliaro gehen in die OB-Stichwahl in Homburg

Es hatte sich schon abgezeichnet, dass es ein langer Wahlabend werden würde angesichts des ganzen Pakets an Entscheidungen, die am Sonntag fallen sollten. Doch dass es am Ende so spät werden würde, bis überhaupt die Ergebnisse tröpfchenweise eintrudelten, hätte dann doch keiner gedacht. Es lag an massiven technischen Server-Problemen im Land.