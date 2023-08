Ein Sportevent für alle Vielfalt und Spaß am Sport im Mittelpunkt

Die Spannung steigt, die Vorfreude ist greifbar, und die Vorbereitungen sind in vollem Gange. Der 31. Fohlenhoflauf steht kurz bevor und verspricht ein sportliches Spektakel für alle Altersgruppen und Fitnessniveaus zu werden, wie es das Christliche Jugenddorf (CJD) mit Sitz in Schwarzenbach mitteilt. Seit mehr als drei Jahrzehnten ist der Lauf ein herausragendes Event im Saarland und darüber hinaus. Denn das Laufevent vereine Menschen mit und ohne Behinderungen in einem gemeinsamen Streben nach sportlicher Herausforderung und Gemeinschaft, heißt es in der Ankündigung. Die Geschichte dieses außergewöhnlichen Laufs begann vor mehr als 30 Jahren, als im CJD die Idee aufkam, Menschen jeden Hintergrundes und Alters miteinander zu verbinden.