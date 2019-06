Vom Förderverein Jugendarbeit : In allen Grundschulen steht nun ein Wasserspender

Homburg Alles redet über die Juni-Hitze und kaum einer kommt dabei ohne den Hinweis aus, dass unbedingt genug getrunken werden muss. Passend dazu können sich die Schulkinder, aber auch die Lehrerinnen und Lehrer an der Grundschule Einöd nun über einen neuen Trinkwasserspender freuen.

„Es war unser Ziel, an allen Grundschulen in Homburg einen Wasserspender zu installieren“, sagte Thomas Hoffmann. Dies sei nun gelungen, erklärte er und bedankte sich bei denjenigen, die das mit ihrem finanziellen Engagement möglich gemacht haben. Dank der Wasserspender könnten die Kinder nun kostenlos genügend trinken und bräuchten lediglich ihre Trinkflasche mitbringen. Auch ein Vorteil: Niemand muss im Ranzen schwere Getränkeflaschen von zu Hause in die Schule tragen.

Christine Becker bedankte sich für das Engagement zugunsten der Schulen und freute sich, dass nun alle Grundschulen in Homburg ausgestattet seien. Sie dankte auch dem Förderverein der Grundschule, der die laufenden Kosten für den Wasserspender übernehme. Jürgen Schirra wies auf die erstklassige Qualität des Trinkwassers in Homburg hin und wünschte sich, dass schon die Kinder, aber auch die Erwachsenen, den Wert des Wassers als besonderes Gut erkennen und auch den sorgsamen Umgang mit dem Wasser pflegen. So sollten beispielsweise Medikamentenreste in den Restmüll und nicht in die Toilette gegeben werden.