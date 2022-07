Schulabschlussfeier an Förderschule : Nun wartet der Berufsweg auf die Schüler

Homburg Die Förderschule am Webersberg in Homburg verabschiedete zehn Jugendliche.

Zum Ende dieses Schuljahres verlassen zehn Schülerinnen und Schüler die Schule am Webersberg, Staatliche Förderschule für körperliche und motorische Entwicklung in Homburg. In einer stimmungsvollen Abschlussfeier am Mittwoch, die nun wieder wie gewohnt mit der ganzen Schulgemeinschaft und vielen Gästen auf dem Schulhof stattfinden konnte, wurden die Abschlusszeugnisse überreicht. Mit einem bunten Programm verabschiedeten sich Mitschülerinnen und Mitschüler, Lehrkräfte und der Schulleiter, Stefan Friderich, von den Jugendlichen. Nachdem die zehn Abgänger einen langen Schulweg hinter sich gelassen haben, auf dem sie viel gelernt haben und sich dank der guten Förderung gut entwickeln konnten, wartet nun das Berufsleben auf sie.