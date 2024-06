Homburger Musiksommer Flotte Klänge auf dem historischen Marktplatz

Roxette ist nach ABBA der erfolgreichste schwedische Export im Bereich Rock und Pop. Überall hört man die Hits „The Look“, „Listen to your heart“, „It must have been love“, die Roxette in den 90er-Jahren weltbekannt gemacht haben, noch heute. Rox ist eine niederländische Tributeband, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, diesen Zeitgeist wieder auf die Bühne zu bringen. Um dem Ganzen den letzten Schliff zu geben, wird alles aufgefahren – vom Outfit bis hin zu vielen Originalinstrumenten sehen die Zuschauer einen Auftritt auf höchstem Niveau, der sie zurück in die Glanzzeit von Roxette katapultiert, heißt es in der Ankündigung weiter.