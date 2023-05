Laufevent in Homburg Homburg ganz im Zeichen des Firmenlaufes

Homburg · Der Donnerstagabend stand in Homburg ganz im Zeichen des Homburger Firmenlaufs. Erneut waren es einige Tausend Läufer, die die Innenstadt in ein Meer aus Laufschuhen verwandelten. Noch im Vorfeld hatten die Veranstalter auf deutlich mehr als 2500 Teilnehmer gehofft – so viele hatten im vergangenen Jahr am ersten Präsenz-Firmenlauf nach der Corona-Pandemie teilgenommen.

11.05.2023, 18:37 Uhr

Knapp 4000 Läufer gingen am Donnerstagabend in Homburg an den Start. Foto: Thorsten Wolf

Von Thorsten Wolf