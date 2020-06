Kostenpflichtiger Inhalt: Alternativen für Firmen- und Spendenlauf : Laufveranstalter müssen umdenken

Der Firmenlauf Homburg braucht für September ein neues Konzept, damit Mitarbeiter Anton Wolf auch dann die Umleitungsschilder rund um die Laufstrecke anbringen kann. Vorab gibt es nun am Ursprungslauftermin eine Aktion in den sozialen Medien. Foto: Nina Körner/N plus Sport

Homburg Tausende Läufer sollten am Donnerstag in Homburg beim Firmenlauf an den Start gehen. In Coronazeiten geht das aber nicht. Nun wird eine besondere Aktion gestartet, ein Ausweichtermin geplant. Den Spendenlauf „Cross against cancer“ soll es ausschließlich in virtueller Form geben.

In Zeiten der Corona-Pandemie haben wohl so viele Menschen wie selten zuvor ihre Laufschuhe angezogen. Anderer Sport war lange gar nicht möglich, einrosten wollten Hand-, Fußballer und Tänzer und Co. aber auch nicht. Da lag Bewegung an der frischen Luft nahe. Auch wenn inzwischen andere Sportarten vorsichtig und mit Einschränkungen wieder möglich sind: Der Trend zum Laufen ist ungebrochen. Da schmerzt es Laufveranstalter besonders, dass sie kein Forum bieten können. Zumindest nicht in der üblichen Form. Undenkbar derzeit, dass tausende Menschen gemeinsam auf engen Straßen oder schmalen Pfaden unterwegs sind – und das dicht nebeneinander mit dem Atem des anderen im Gesicht. Deswegen wurden solche Laufevents abgesagt oder verschoben.

Auch in Homburg gibt es markante Läufe wie beispielsweise den Spendenlauf gegen Krebs „Cross against cancer“ und den Firmenlauf. Ohne Corona stünde Letzterer unmittelbar vor dem Start: An diesem Donnerstagabend, 4. Juni, sollten Mitarbeiter aus Unternehmen, Behörden, Verbänden und sonstigen Institutionen zunächst zusammen laufen und dann in den Sommerabend feiern. Um die 5000 Läufer hatte der Veranstalter, die Agentur „n plus Sport“, auch diesmal wieder erwartet, dazu jede Menge Zuschauer am Streckenrand. Schon vor Wochen wurde der Lauf verlegt. Doch so ganz sang- und klanglos wollten die Macher das eigentliche Datum der achten Runde auch nicht verstreichen lassen. „Die aktuelle Situation macht uns schwer zu schaffen. Unser gesamtes Team steckt viel Herzblut und Energie in die Vorbereitung und Umsetzung einer solchen Veranstaltung“, sagt Geschäftsführer Ralf Niedermeier.

Hier gibt es Infos Homburger Firmenlauf: www.firmenlauf-homburg.de, firmenlauf-homburg@nplussport.de oder auf Facebook www.facebook.com/firmenlaufhomburg Spendenlauf„Cross against cancer“: www.miteinander-gegen-krebs.de

Nun haben sie sich fürs Ursprungsdatum eine Überraschung für die Firmenläufer überlegt. Den ganzen Tag über sollen kleine Videosequenzen und Bilder auf der Facebookseite (siehe Infobox) gepostet werden. Start dieser Aktion ist am Donnerstag um 9 Uhr. Das ersetze natürlich nicht den echten Lauf, aber so kommen diejenigen, die hier gestartet wären, zumindest wieder mit dem Lauf in Berührung.

Daneben arbeitet man aber auch am Konzept für den neuen Termin im September gemäß den Coronaregeln. „Wir wollen den Lauf am 3. September in irgendeiner Form physisch vor Ort stattfinden lassen“, betont Niedermeier. Natürlich gehe Sicherheit vor. „Wir wollen nicht, dass es Situationen gibt, die der Gesundheit der Teilnehmer nicht zuträglich wären.“ Es sei also ein gutes Stück Arbeit, es so zu organisieren, dass es funktionieren kann. Wobei auch klar ist: Keiner weiß, wie die Situation dann genau aussehen wird. Grundsätzliche Überlegungen gibt es natürlich. Die Herausforderung sei es, das Ganze zu entzerren und Abstand herzustellen, etwa indem man die Läufer in sehr kleinen Gruppen auf die Strecke schicke.

Tausende Leute gemeinsam an den Start zu stellen, sei derzeit sicher nicht vorstellbar. Der sportliche Wettkampf soll daher deutlich gestreckt werden und so über mehrere Stunden laufen, daher bereits am Nachmittag beginnen. Auch das Rahmenprogramm werde reduziert. Es spiele sich dann mehr am Streckenrand ab. Eine große Bühne mit vielen tanzenden Leuten davor gehöre bestimmt nicht dazu, Firmentreffs könne es mit Abstand wohl schon geben. Mit der Stadt stünden zum Lauf Gespräche an.

Zudem soll es, wie ohnehin schon geplant, die Möglichkeit geben, virtuell an dem Lauf teilzunehmen, der so zur hybriden Veranstaltung werde: die einen machen online mit, die anderen vor Ort. Generell sei man mit den großen Mannschaften in Kontakt, die seien schon noch mit im Boot. Wichtig sei es nun, ein gutes Konzept vorzulegen, das die Unternehmen, die ja selbst viel in Sicherheit, Abstand und Hygiene investiert haben, guten Gewissens mittragen können.

Ebenfalls eine feste Größe für Lauffans ist der Spendenlauf „Cross against cancer“. Auch hier gab es im vergangenen Herbst mehr als 2000 Teilnehmer. Neben dem sportlichen Aspekt geht es dabei auch um die Gesundheit. Der Lauf soll auf die Thematik Krebs aufmerksam machen. Besonders wichtig ist dem veranstaltenden Verein „Miteinander gegen Krebs“ der Grundgedanke, dass Sport selbst auch Therapie ist. Mit dem Spendenlauf soll zudem Geld zusammengebracht werden, mit dem wiederum anderen Betroffenen geholfen wird. Der Erlös wird an eine Organisation oder Institution gespendet, die sich mit dem Thema Krebs beschäftigt.

In diesem Corona-Jahr wird die sechste Runde des Laufs komplett anders aussehen als gewohnt. Das persönliche Miteinander werde einer virtuellen Alternative weichen, teilt der Verein mit. Trotz allem soll diese ein Miteinander-Gefühl vermitteln. Konkret steht bereits fest, dass vom 1. Juli bis zum 20. September ein virtueller Lauf gestaltet werden soll. In diesem Zeitraum kann man sich über die Internetseite dazu anmelden und dort auch die Startgebühr bezahlen. „Wir haben uns dazu entschieden ein festes Startgeld einzunehmen, da wir auch dieses Jahr gerne eine große Spendensumme weitergeben möchten“, erläutern die Verantwortlichen. Wer sich angemeldet hat, der kann sich in dem Zeitraum an einem beliebigen Tag sportlich betätigen: auf eigenen Stecken, im eigenen Wald. Die gelaufenen Kilometer – hier gibt es keine Mindestanzahl – und die Zeit, die man gebraucht hat, trägt man dann online ein. Man kann joggen, walken oder gehen, das Wesentliche dabei: Spaß haben, draußen sein, an das Miteinander denken. Dafür erhält jeder eine Medaille und einen wiederverwendbaren Trinkbecher, den man dann etwa beim nächsten Spendenlauf, der hoffentlich 2021 wieder wie gewohnt stattfinden könne, einsetzen kann. Zusätzlich gibt es beim virtuellen Lauf eine Startnummer zum Ausdrucken und danach eine Urkunde mit der eigenen Zeit.

Das Team des Spendenlaufs „Cross against cancer“ verlegt diesmal die Veranstaltung komplett ins Virtuelle. Foto: Andreas Neumann