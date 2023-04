Laufparty am 11. Mai in Homburg 4000 Teilnehmer bei Firmenlauf erwartet

Noch zählen sie den Countdown zwar nicht laut hinunter, aber der Tag X kommt immer näher, das zeigt auch die ablaufende Uhr auf der Internetseite des großen Laufspektakels: Am Donnerstag, 11. Mai, 18 Uhr, startet in Homburg der Firmenlauf. Bei den Anmeldungen sieht es schon jetzt gut aus. Um die 2500 Teilnehmer aus 140 Unternehmen hätten sich bereits registriert, teilt Ralf Niedermeier, Geschäftsführer der veranstaltenden Agentur „N plus Sport“, aktuell dazu mit. „Damit sind wir sehr zufrieden.“ Letztlich rechne er mit knapp 4000 Teilnehmern.