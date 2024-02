Ab sofort können sich Unternehmen anmelden Firmenlauf in Homburg peilt 5000er Marke an

Homburg · Erst laufen, dann zusammen feiern: An diesem Konzept wird auch beim nächsten Firmenlauf in Homburg am 29. Mai nicht gerüttelt. Die Organisatoren setzen sich bei der Teilnehmerzahl wieder ehrgeizige Ziele.

27.02.2024 , 16:00 Uhr

Beim Firmenlauf Homburg waren im vergangenen Jahr schon um die 4000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer dabei. Foto: Thorsten Wolf