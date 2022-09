Wirtschaftstreffen in Homburg : BNI-Unternehmerteam in Homburg tauscht sich regelmäßig aus

Homburg Netzwerken ist eines der Schlagworte der Gesellschaft des 21. Jahrhunderts. Gerade auch in der Geschäftswelt. Nun hat schon im Jahr 1985 der US-amerikanische Unternehmensberater und Autor Ivan Misner diese Entwicklung vorausgesehen.

Was zeichnet BNI aus? Zum einen ist es ein branchenübergreifendes Geschäftsnetzwerk. Das bedeutet: In den einzelnen lokalen Unternehmerteams finden sich Vertreter ganz unterschiedlicher Wirtschaftsbereiche – vom Handwerker bis zum klassischen Kaufmann. Die Besonderheit dabei ist, dass grundsätzlich nur ein Repräsentant eines Geschäftsfeldes Aufnahme in einem Unternehmerteam findet. Doch das ist bei weitem nicht das einzige, was BNI von anderen Netzwerken in der Geschäftswelt unterscheidet. Denn es geht nicht einfach darum, sich ab und an mal in lockerer Runde ein bisschen auszutauschen. Das Ziel ist natürlich ein wirtschaftliches: Mitglieder des BNI sollen profitieren, gemessen in steigenden Umsätzen. Und um das zu gewährleisten, empfiehlt man sich gegenseitig. Ein Beispiel: Ein Makler, Mitglied im BNI, betreut ein junges Paar beim Hauskauf. Im Gespräch wird deutlich, dass noch Sanitärarbeiten zu erledigen sind. Der besagte Makler empfiehlt nun einen entsprechenden Handwerksbetrieb aus seinem BNI-Netzwerk. Dazu holt er sich vom betroffenen Paar die Erlaubnis, deren Kontaktdaten an den Installateurbetrieb weitergeben zu dürfen. Gibt es ein „Ja“, dann schließt sich der Kreis: Der empfohlene Betrieb meldet sich bei dem besagten Paar. Und auch das nicht irgendwann. Vielmehr soll dies, so sehen es die Vorgaben des BNI an seine Mitglieder vor, innerhalb von 48 Stunden erfolgen. Ob dann ein Geschäft zustande kommt, liegt natürlich außerhalb des Einflusses des BNI. Auch fließen keinerlei Provisionen oder andere Geldleistungen.