Finissage Nachtwind ist mehr als nur Malerei und Musik

Homburg · Das interdisziplinäre Kunstprojekt Nachtwind geht am vergangenen Donnerstag mit einer Finissage in der Galerie Julia Johanssen in Homburg zu Ende.

26.02.2024 , 14:56 Uhr

Die Malerin Julia Johannsen und der Musiker Martin Weinert gestalten am Donnerstag die Finissage der Ausstellung „Nachtwind“. Foto: Sebastian Dingler

Von Sebastian Dingler

Läuft eine Kunstausstellung gut, gibt es gerne mal außer der Vernissage noch eine sogenannte Finissage zum Abschluss. So ist das jetzt bei „Nachtwind“, einem interdisziplinären Projekt, das am Donnerstag, 29. Februar, ab 18.30 Uhr in der Galerie Julia Johanssen (Saarbrücker Straße 7) zu Ende geht.