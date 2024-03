Schauplatz Schlossberg in Homburg Filmdreh mit Wetterkapriolen inklusive

An diesen Drehtag wird sich der Regisseur und Drehbuchautor Thomas Scherer mit Sicherheit noch eine Weile erinnern: Im Wechsel von gleißendem Sonnenschein, mordschwarzem Himmel, Regen, Hagel und Sturm setzten er und sein Drehteam – an der Kamera Martin Hermann und am Ton Ali El-Dorr – am Samstag den vierten von insgesamt fünf Kurzfilmen in Szene. Drehort war im Wesentlichen der Homburger Schlossberg. Vor der Kamera standen mit Gerhard Polacek, Hanno Friedrich, Sebastian Müller-Bech und Scherers Schwester Stephanie Hugle gute Bekannte aus Scherers SR-Serienproduktion „Unter Tannen“ (wir berichteten).