„Kahlschlag“ am Zunderbaum für Fiege : 170 000 Quadratmeter von Rodungen betroffen: Schwere Kritik an Ansiedlung von Logistikunternehmen in Homburg

Ein Blick von außen auf das Gelände am Zunderbaum, auf dem sich ein Logistikunternehmen ansiedeln möchte. Hier wurden großflächig Bäume gefällt. Foto: W. Anslinger

Homburg Vor der Ansiedlung des Logistikunternehmens Fiege am Zunderbaum in Homburg gibt es noch jede Menge offene Fragen. Im Vordergrund steht die fehlende Verkehrsanbindung und der ökologische Ausgleich für die Rodungen. Der Ärger in der Bevölkerung ist groß.