Römermuseum Schwarzenacker Wetter ist das, was man daraus macht

Da hatten zwei ihren echten Spaß am vergangenen Samstag: Mit ihren Laternen in der Hand erkundeten Aleyna und Benedikt ausgiebig all das, was es im Freilichtmuseum des Römermuseums zu entdecken gab. Kälte? Drohender Regen? Für die beiden Kids kein Problem und schon gar kein Grund für schlechte Laune. Für Aleyna und Benedikt, wie auch die anderen kleinen und großen Mitmacher bei der Saison-Abschlussveranstaltung „Fiat Lux“ (Es werde Licht) galt: Wetter ist genau das, was man daraus macht. Und die beiden machten jede Menge draus – ebenso wie das museumspädagogische Team des Römermuseums um Leiterin Simone Abel. Wie bei den beiden voran gegangenen Auflagen von „Fiat Lux“ hatten Abel und ihre Mitstreiterinnen groß aufgefahren. Die Kinder konnten vom Nachmittag an unter Anleitung oder ganz auf eigene Faust Laternen basteln. Die Eltern hatten die Möglichkeit, eine schöne Zeit bei Glühwein, Herzhaftem und Süßem zu verbringen. Für die kleinen Festgäste gab‘s natürlich auch Kinderpunsch. Und mit Einbruch der Dunkelheit gings es dann im Lichterumzug durch den Barockgarten.