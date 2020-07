Feuerwehr-Fehlalarm in Homburg : Feuermelder mit Farbe besprüht

ARCHIV - SYMBOLBILD - Ein Feuerwehr-Löschfahrzeug steht am 17.10.2016 bei einer Übung in Aukrug-Homfeld (Schleswig-Holstein). Die Feuerwehr musste am Mittwoch in Norddeutschland ungefähr 300 Strohballen löschen. Foto: Carsten Rehder/dpa +++(c) dpa - Nachrichten für Kinder+++ Foto: dpa/Carsten Rehder

Homburg Die Feuerwehr wurde am Samstag kurz nach 12 Uhr in der Homburger Innenstadt wegen eines Feuers in einem Wohnkomplex in der Straße Am Forum alarmiert. Als die Wehrleute am vermeintlichen Einsatzort ankamen, entpuppte sich der Einsatz als Fehlalarm.

Grund war wohl, dass ein bislang unbekannter Täter im Treppenhaus des Wohngebäudes einen Feuermelder mit Farbe besprüht hat. Daraufhin wurde der Alamr laut Aussage der Polizei ausgelöst.