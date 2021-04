Wechsel an der Spitze : Daniel Fuchs Jugendbeauftragter der Feuerwehr Jägersburg

Wechsel an der Spitze

Jägersburg Ein neues, wenn auch bekanntes Gesicht hat im Feuerwehr Jägersburg eine wichtige Position übernommen. Seit dem 1. April ist Daniel Fuchs Beauftragter für die Jugendfeuerwehr (JF). Der 20-Jährige kennt die Jugendfeuerwehr bestens aus eigener Erfahrung, denn er trat im Jahr 2008 mit acht Jahren dort ein.

So konnte er bis zu seiner Übernahme in die aktive Wehr, die zu seinem 16. Lebensjahr erfolgte, einige Erfahrung sammeln, heißt es in der Pressemitteilung der Stadt.