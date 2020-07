Derzeit ist es sehr trocken, daher können sich Feuer schnell ausbreiten. Vor kurzem brannte etwa in Schwarzenacker ein 800 Quadratmeter großes Wiesenstück. Die Polizei Homburg hatte am Wochenende bereits Vorsicht beim Hantieren mit offenem Feuer, so beim Grillen, angemahnt. Foto: Jan Emser/Feuerwehr Homburg