Mehrere Einsätze in Homburg : Feuerwehr rettet eine Katze

Die Feuerwehr Homburg musste eine Katze in der Homburger Innenstadt aus einer misslichen Lage befreien. Foto: Foto: Fabian Nashan/ Feuerwehr Homburg

Homburg Die Feuerwehr Homburg hat am Sonntagabend, 4. Oktober, eine Katze gerettet. Diese hatte sich in einem Innenhof in der Talstraße derart eingeschlossen, dass sie sich nicht mehr selbst befreien konnte, hieß es.

Sie saß hinter einer Stahltür auf einem Fensterbrett fest, war vermutlich von oben hineingesprungen. Die Mauer war für sie jedoch zu hoch, um wieder hinausgelangen zu können. Besorgte Anwohner hatten die Feuerwehr gerufen, die das Tier schließlich mit einer Steckleiter und einem Transportkorb retten konnte. Anschließend sei die Katze unverletzt wieder ausgesetzt worden.

Es standen in der Woche noch weiterer Einsätze an: So wurden die Löschbezirke Homburg-Mitte, Einöd und Wörschweiler am Montagmorgen, 5. Oktober, um 4.11 Uhr wegen Gasgeruchs in die Marien-straße in Schwarzenacker gerufen. Vermutlich durch einen technischen Defekt sei es hier zu einer Verpuffung an einer Gasheizung gekommmen. Die Einsatzstelle wurde großräumig abgesperrt, die Heizung außer Betrieb gesetzt und die Gasleitung abgeschiebert. Verletzt wurde niemand, ebenso entstand kein nennenswerter Sachschaden.