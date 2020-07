Feuerwehr Homburg im Einsatz : In Schwarzenacker brannte eine Wiese

Homburg/Schwarzenacker Da es im Moment sehr trocken ist, drohen sich Feuer schnell auszubreiten. So war die Homburger Wehr mehrfach gefordert, aktuell in Schwarzenacker.

800 Quadratmeter Wiese und ein Container haben am Dienstagmitttag, 21. Juli, an der Bierbacher Straße in Schwarzenacker gebrannt. Wie die Feuerwehr Homburg weiter mitteilte, war sie gegen 11.30 Uhr alarmiert worden. Gemeinsam mit dem Löschbezirk Wörschweiler habe man das Feuer recht schnell unter Kontrolle bekommen, indem man aus vier Rohren Wasser darauf spritzte. Die Einöder Wehr habe sich in Bereitschaft gehalten. Wegen der derzeit herrschenden Trockenheit werde immer eine schnelle Ausbreitung befürchtet. Die Brandursache sei noch unklar, es sei auch denkbar, dass das Feuer sich vom Container her ausgedehnt habe.