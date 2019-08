Polizei : Fehlalarm hielt Rettungskräfte in Erbach in Atem

Fehlalarm hielt Rettungskräfte in Erbach in Atem

Homburg/Erbach Die Homburger Feuerwehr konnte sich in den vergangenen Wochen unter anderem wegen der lang anhaltenden Trockenheit wahrlich nicht über fehlende Einsätze beklagen. Gerade am vergangenen Dienstagabend war sie wieder stundenlang im Stadtgebiet beim Löschen (wir berichteten).

So wurde am Mittwochabend gegen 22 Uhr über Notruf mitgeteilt, dass es an der Kreuzung Dürerstraße/Berliner Straße in der Erbacher Ortsmitte zu einem Dachstuhlbrand in einem der dort befindlichen Anwesen gekommen sei. Aufgrund dieser Mitteilung wurde die Örtlichkeit von einer Vielzahl von Einsatzkräften der Feuerwehr Homburg, des Rettungsdienstes sowie der Polizei angefahren. Vor Ort musste allerdings festgestellt werden, dass es den gemeldeten Brand nicht gab. Auch im Umkreis der gemeldeten Örtlichkeit konnte kein Feuer festgestellt werden.