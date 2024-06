Fête de la Musique und Hip-Hop-Contest Fête erhält in Homburg nur wenig Zuspruch

Die „Fête de la Musique“ in Homburg im Jahr 2024? Eine schwierige Geschichte, weil eine mit zwei Seiten. Auf der einen stand das eigentliche Programm des weltweiten Festes der Musik in seiner Homburger Ausgabe. Das war dünn gestrickt, gerade mal eine Handvoll Musiker und Gruppen hatten sich am Freitag am Ilmenauer-Platz und am Tal-Zentrum eingefunden, um die Innenstadt mit Klang zu erfüllen.