Musikfestival in Homburg unter freiem Himmel Die „Fête de la musique“ wieder mit einem Hiphop-Contest

Am Freitag, 21. Juni, können sich Musikerinnen und Musiker, Bands oder Tanzgruppen im Rahmen dieses Musikevents in der Homburger City präsentieren. Wer Interesse an einem honorarfreien Auftritt hat, kann sich bis zum 14. Juni bei der Homburger Kulturgesellschaft, Tourist-Info, Talstraße 57a, per E-Mail: norbert.zimmer@homburg.de oder per Telefon unter (0 68 41) 10 18 04 bewerben. Natürlich dürfen auch Musikerinnen und Musiker von außerhalb teilnehmen.