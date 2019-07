Fahndungserfolg : Festnahme in mutmaßlichem Mordfall in Homburg-Erbach

Festnahme in mutmaßlichem Mordfall in Homburg-Erbach

Homburg Die Sonderermittlungsgruppe „Potsdam“ der Polizei in Homburg hat einen 27-jährigen Mann festgenommen. Er steht unter dem Verdacht, seine 42-jährige Bekannte in deren Wohnung getötet zu haben.

Beamte der Polizei in Homburg haben einen 27-jährigen Mann festgenommen. Er steht unter dem dringendem Tatverdacht, eine 42-jährige Frau in Homburg-Erbach in der Potsdamer Straße getötet zu haben (wir berichteten). Laut ersten Polizeiangaben sei der Mann ein Bekannter des Opfers. Dieses wurde am Dienstagmorgen mit mehreren Schnitt- und Stichverletzungen in seiner Wohnung gefunden.