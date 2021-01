Corona-Pandemie : Festbankett ist abgesagt

Landrat Gallo ist auch Vorsitzender der Siebenpfeiffer-Stiftung. Das übliche Bankett wurde in der Corona-Pandemie abgesagt. Foto: Ulrike Stumm

Homburg Zweibrücken wäre diesmal Ende Januar Schauplatz des Festbanketts gewesen, das turnusgemäß alle zwei Jahre von der Siebenpfeiffer-Stiftung in Homburg und der Stadt Zweibrücken veranstaltet wird. Die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Einschränkungen lassen dieses Treffen, das am Sonntag, 31. Januar, stattfinden sollte, in diesem Jahr nicht zu, hieß es dazu.

„Es ist das erste Mal seit 1988, das wir diese traditionelle Zusammenkunft ausfallen lassen müssen, aber wir haben keine andere Möglichkeit“, so Landrat Theophil Gallo, der auch Vorsitzender der Siebenpfeiffer-Stiftung ist. Das „Festbankett“ erinnert an die Gründung des „Preßvereins“ am 29. Januar 1832 in Bubenhausen, die ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zum Hambacher Fest vier Monate später war.