Ferien zu Hause in Homburg : Wieder Ferienangebote im Römermuseum in Schwarzenacker

Viel Spaß beim Suchen und Ausgraben von Tonscherben haben die Kinder immer wieder beim Ferienprogramm im Römermuseum in Schwarzenacker. Foto: Markus Hagen

Schwarzenacker Am Dienstag, 26. Juli, startet das Römermuseum in Schwarzenacker mit dem Ferien-Special in die schulfreie Zeit. An jedem Dienstag bis einschließlich 30. August können dann große und kleine Römer-Fans zwischen 11 und 17 Uhr eine Auszeit auf der Picknickwiese nehmen und in der Kinderwerkstatt sowie bei der Ausgrabung verborgener Schätze aktiv werden, heißt es in der Pressemitteilung der Stadtverwaltung.